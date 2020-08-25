Сезонная ярмарка откроется в Челябинске

Там можно будет приобрести сезонные овощи по демократичным ценам.

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Уже через несколько дней площадь Революции в Челябинске превратится в сезонную ярмарку. Челябинские сельхозпроизводители смогут продавать там собственноручно выращенные помидоры, огурцы, картошку и другие продукты. Подробнее сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«С 29 августа по 1 декабря на Площади революции будет работать временная сезонная ярмарка. Сельхозпроизводители смогут продавать свой урожай и свою продукцию по демократичным ценам»,— рассказали в мэрии.

Продавать овощи и другие продукты челябинцы будут в деревянных павильонах, возведённых в стиле лофт. Конструкции будут иметь навес и прилавок для удобства продавцов. Устроена ярмарка будет по принципу европейских. Там в подобных павильонах перед Рождеством продают горячие напитки, сладости, игрушки и многое другое.

На челябинской ярмарке помимо сезонной продукции можно будет найти и прилавки с товарами народного потребления. Например, украшениями и парфюмерией.