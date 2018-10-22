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сегодня в 15:24
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Глава региона отметил, что последнее слово всегда за населением.
/ Ларьки с шаурмой поручил убрать с гостевых маршрутов глава Челябинска

Ларьки с шаурмой поручил убрать с гостевых маршрутов глава Челябинска

По мнению мэра, темп работы нужно увеличивать.
сегодня в 11:29
  |  Общество

На войну с ларьками «Шаурма» снова вышел глава Челябинска Евгений Тефтелев. На аппаратном совещании с представителями администрации он попросил уделить особое внимание таким точкам питания, расположенным на гостевых маршрутах. Мэр отметил, что в целом против конкретной еды ничего не имеет, если у киоска есть право находиться на конкретном участке города.

Я еще раз проехал по проспекту Ленина от памятника Курчатову. Я нормально отношусь к названиям «Шаурма» и другим, но если они не там стоят, где нужно, то надо более интенсивно работать. Нужно снова встречаться с руководителями торговых точек, чтобы они готовились менять месторасположение ларьков, если это необходимо, а незаконные нужно продолжать сносить. Темой этой нужно заниматься. Снести — раз, не допустить вновь возведения — два. Много сносите, нет вопросов, но темпы, которые есть сегодня, в следующем году точно не будут устраивать. — дал поручение Евгений Тефтелев.

Гостевые маршруты «чистят» к 2020 году. Тогда Челябинск должен полностью преобразиться к международным мероприятиям — саммитам ШОС и БРИКС.

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