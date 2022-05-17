В Челябинске у ДС «Юность» начали благоустраивать площадку для скейт‑парка

Проект входит в концепцию развития новой набережной

В Челябинске на месте парковки бывшего автовокзала во дворце спорта «Юность» начались работы по благоустройству и озеленению. На этой площадке в этом году построят скейт-парк, сообщил сегодня, 17 мая, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников в прямом эфире «Гранады ТВ».

По словам Максима Клещевникова, строительство скейт-парка входит в концепцию развития новой набережной реки Миасс.

Также начальник городского управления по физкультуре и спорту рассказал, как используются помещения, которые раньше занимал автовокзал. На первом этаже теперь располагается центр единоборств, где занимаются воспитанники четырех спортивных школ. Там же будет располагаться медицинский центр для спортсменов. На втором этаже, где раньше был фастфуд, оборудованы два зала для танцев, фитнеса и аэробики.

Подробнее о проекте благоустройства территории у ДС «Юность» вы можете узнать из наших предыдущих материалов: здесь и здесь. Также ранее мы рассказывали о других самых масштабных и необычных проектах в сфере благоустройства, которые реализуют в Челябинске в этом году.