В 2022 году в Челябинске появятся скейт‑парк и новые скверы

Выясняем, какой район города будет самым ухоженным и комфортным

С приходом весны стартовал сезон активного благоустройства в мегаполисах. Администрации районов Челябинска в апреле отыграли сразу несколько крупных конкурсов по благоустройству территорий после зимы. Начальная стоимость некоторых из них исчисляется десятками миллионов рублей. Информация о торгах размещена на сайте госзакупок. ИА «Первое областное» выяснило, какие самые масштабные и необычные проекты в сфере благоустройства реализуют сегодня в районах города.

Центральный район

Скейт-парк, амфитеатр, велодорожки разместят возле дворца спорта «Юность» в Центральном районе города: масштабные работы, инициированные в рамках программы формирования современной городской среды, планируется завершить к концу лета 2022 года. На эти цели из областного и федерального бюджетов направлено 42,5 млн рублей.

На территории нового пространства высадят 153 дерева, почти три тысячи кустарников, обустроят 500 квадратных метров газона. Будут организованы велодорожки, уложены террасная доска и травмобезопасное покрытие. В проекте также предусмотрено размещение скейт-парка и амфитеатра. В новом сквере смонтируют 98 новых опор со светильниками.





Благоустройство территории возле ДС «Юность»

В целом на благоустройство Центрального района в 2022 году направят 92 млн рублей из городского бюджета, что на 27 млн рублей больше, чем в 2021 году. На благоустройство территории, прилегающей ко дворцу спорта «Юность» в границах улиц Красной, Труда и Свердловского проспекта, предусмотрено 22 млн рублей. Также 40 млн рублей направят на благоустройство сквера «Сад камней» в границах улиц Труда, Красной, набережной реки Миасс.





Проект Сада камней

Сквер разобьют на несколько зон: в северной части будет расположено событийное пространство со сценой, сухим фонтаном и огромной песочницей. Для детей предлагают установить небольшой скалодром и другие аттракционы. Большую часть сада займет тихая зона для уединения и спокойного отдыха: поставят лежаки и оборудуют места для гамаков.

Также в этом году в Центральном районе благоустроят территорию сквера в границах улиц Труда и Володарского. На эти цели направлено 30 млн рублей из горбюджета.

«Из областного бюджета дополнительно выделено на благоустройство района в 2022 году 40,2 млн рублей — эти средства направят на приведение в порядок сквера по улице Воровского (20 млн рублей), установку архитектурно-художественной подсветки и арт-объектов на территории города Челябинска (6,1 млн рублей), на реализацию инициативных проектов (13,7 млн рублей)», — пояснил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

На высадку зеленых насаждений направлено почти в два раза больше средств, чем в прошлом году, — 27 млн рублей. Это связано с тем, что число общественных пространств увеличилось: в Центральном районе размещены мемориальные комплексы «Солдатам правопорядка», «Золотая гора», сквер по улице Воровского от Свердловского проспекта до улицы Курчатова, сквер по улице Петра Сумина. А также новое популярное место семейного отдыха горожан — набережная реки Миасс от улицы Красной до Свердловского проспекта, которая успела стать любимым местом времяпрепровождения для многих челябинцев.

Курчатовский район

В 2022 году в Курчатовском районе направят на благоустройство общественных пространств 100,9 млн рублей, из них большая часть — почти 32 млн рублей из бюджетов всех уровней — предусмотрена на благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова. Работы будут выполнены в рамках программы «Формирование современной городской среды». Особое внимание в этом году будет уделено обустройству наружного освещения на территории района — на эти цели направят 18 млн рублей из бюджета Челябинска.

«Для функционирования и привлекательности общественных территорий применяются современные решения в процессе благоустройства, в том числе при выборе материалов покрытий, малых архитектурных форм, оборудования детских и спортивных площадок. Озеленение территории предусматривает использование разновозрастного посадочного материала, в том числе крупных растений для получения быстрого и долговременного декоративного эффекта», — пояснил глава Курчатовского района Сергей Антипов.

В Курчатовском районе традиционно весной разбивается много клумб и цветников, что придает району особый «красочный наряд».





Клумба на улице Красного Урала, 15 в 2021 году

Цветочное оформление территории Курчатовского района в этом году будет выполнено на основании разработанных ранее эскизов клумб и цветников, среди которых много необычных и запоминающихся.

Ленинский район

В Ленинском районе в этом году в рамках программы «Формирование современной городской среды» планируется благоустройство сквера перед ДК «Станкомаш» на улице Тухачевского, 3. Как сообщили в администрации района, аукцион уже состоялся, муниципальный контракт подписан на сумму свыше 47 млн рублей.





В этом году территорию возле ДК «Станкомаш» ждет масштабное благоустройство

В настоящее время на благоустройство парка «Плодушка» и озеленение сквера перед ДК «Станкомаш» из городского бюджета получена целевая дотация на сумму 82,5 млн рублей.

В этом году администрацией уже проведены аукционы на общую сумму 26 млн рублей, заключены муниципальные контракты на содержание внутриквартальных проездов и тротуаров, очистку урн от мусора, устранение несанкционированных свалок, содержание (кошение) газонов, устройство и содержание клумб (однолетники).

Также подписан муниципальный контракт на установку, содержание, демонтаж фонтана на пруду «Девичьи слезы» в сквере «Семьи», технический контроль за работами в сквере перед ДК «Станкомаш», оказание услуг по содержанию видеонаблюдения на общественных пространствах, технологическое присоединение к электросетям сквера перед ДК «Станкомаш» и парка «Плодушка».

Планируется проведение закупок по содержанию клумб (многолетники), благоустройству сквера «Семьи» (ремонт плиточного покрытия, замена детского игрового комплекса с ремонтом резинового покрытия, установка детского игрового оборудования на песочной площадке, установка качелей), содержание зеленых насаждений. В 2022 году сформирован бюджет по благоустройству Ленинского района на сумму 185 млн рублей.

«Ключевым трендом в сфере благоустройства на территории Ленинского района города Челябинска является достижение современной комфортной среды, устойчивого развития экологии и качества жизни жителей Ленинского района. Поэтому особое, пристальное внимание в настоящее время уделяется работам по благоустройству сквера перед ДК „Станкомаш“, по ликвидации несанкционированных свалок», — сообщил глава Ленинского района Александр Орел.

Металлургический район

Особое внимание в Металлургическом районе будет в этом году уделено озеленению и цветочному оформлению общественных пространств. В настоящее время администрацией Металлургического района заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оформлению и содержанию в летний период 2022 года цветников общей площадью почти 5 тыс. кв. м на сумму 9,2 млн рублей.

Многолетние цветочные растения высажены в цветники по адресам: пересечение улиц Румянцева и Дружбы, сквер между домами 27 и 29 на улице Байкальской, сквер на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов, напротив здания 250 по шоссе Металлургов, на пересечении улиц Дубравной и Байкальской.

В этом году в Челябинске пройдет второй этап благоустройства главного места отдыха жителей Металлургического района — парка культуры и отдыха имени Тищенко. По распоряжению губернатора на эти цели выделено 100 млн рублей.





Благоустройство парка им. Тищенко продолжат

В ПКиО им. Тищенко в этом году планируется обустроить скейт-парк, установить современные детские площадки, продолжить работы по развитию тропиночной сети и освещения, а также отремонтировать выставочный зал «Дом „Аквариум“».

Тракторозаводский район

Администрацией Тракторозаводского района готовится аукционная документация для определения подрядной организации по устройству цветников. Работы по устройству цветников будут выполнены в срок до 1 июня 2022 года. Планируемая стоимость выполнения указанных работ в этом году составляет более 3 млн рублей.





Праздничные клумбы возле Сада Победы стали доброй традицией

В настоящее время реализуется муниципальный контракт по разработке эскиза проекта клумб, расположенных по адресам: ул. Салютная, 25 (около ЗАГСа Тракторозаводского района); ул. Героев Танкограда, 75 (около центрального входа в парк Победы); перекресток ул. Горького — ул. Савина; Комсомольская площадь — перед памятником танка ИС-З; пр. Ленина, 10; ул. Зальцмана, 24. В настоящее время администрацией района определена подрядная организация по содержанию (поливу, рыхлению, подкормке) клумб с многолетними растениями, а также по содержанию зеленых насаждений.

Советский район

Современная эстетическая концепция благоустройства Советского района основана на применении новейших методов проектирования, сочетаемых с природной эстетикой. По сути, мы стремимся создать благоприятную и близкую к естественной природной атмосферу в современном промышленном городе, сообщили в администрации района.

«Объем в финансировании формируется исходя из потребностей и планов, которые формируются на предстоящий период. Однозначно оперировать цифрами не получится. К примеру, в 2021 году в районе объем финансовых средств по высадке цветочных культур по результатам электронных аукционов составил 4,5 млн рублей, а в этом году с учетом ухода за высаженными в прошлом году многолетними культурами (полива, внесения удобрений, подстрижки) — уже 6 млн рублей. В то же время объем планируемых финансовых средств существенно не меняется», — сообщили в администрации Советского района.

Пристальное внимание уделяется всем видам работ, начиная от простейшей установки урны и заканчивая концептуальными проектами, такими как, например, благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы. Работы проведут на отрезке от улицы Тимирязева до улицы Плеханова.





Проект благоустройства улицы Свободы выбрали сами жители района

Калининский район

Почти в два раза больше бюджетных средств направят в этом году на разбивку клумб в Калининском районе Челябинска: в 2021 году на эти цели израсходовано 4,5 млн рублей, в 2022 году заложены денежные средства в размере 8,7 млн рублей.

В Калининском районе в рамках первого этапа благоустроят часть прогулочной зоны на Университетской Набережной. Работы будут выполнены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

На эти цели в 2022 году направлено 24,8 млн рублей из бюджетов разных уровней. Также в Калининском районе в этом году преобразят 11 территорий, расположенных на улицах Российской, Калинина, Молодогвардейцев и других.