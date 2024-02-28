В Челябинске с 1 марта на маршруте № 12 «Молдавская — АМЗ» запустят 18 новых троллейбусов «Синара». Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства Челябинской области.
На первый рейс ежедневно троллейбусы будут выходить в 5:47 от улицы Молдавской и в 6:01 от АМЗ. Последний рейс в будние дни будет отправляться в 22:00 от Молдавской и в 22:28 от АМЗ, в выходные — на пару минут позже.
Напомним, троллейбусы «Синара‑6254» являются низкопольными. В них установлено современное оборудование: USB‑зарядки для телефонов, Wi‑Fi, системы информирования и видеонаблюдения, кондиционер, откидной пандус для инвалидов. Среди других особенностей — повышенная плавность хода, увеличенная площадь остекления и высота потолка, расширенные дверные проемы и возможность наклона корпуса машины на остановках (книлинг).
Кроме того, в Челябинске показали, как будут двигаться по городу новые троллейбусы. Сеть из 12 маршрутов претерпит ряд изменений после запуска обновленного подвижного состава — для обслуживания сети будет закуплено 168 троллейбусов «Синара». Мощность обновленной троллейбусной системы составит до 60 миллионов пассажиров в год.
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