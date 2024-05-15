Представители мэрии Челябинска встретились с жителями Первоозерного по поводу Генплана

Окончательное решение о корректировке примут после публичных слушаний

В администрации Тракторозаводского района прошла повторная встреча с жителями поселка Первоозерного. Они опасаются сноса своих частных домов в районе перекрестка улиц Танкистов и Бажова после внесения изменений в Генеральный план города. Встречу организовали по поручению главы Челябинска Натальи Котовой, сообщает пресс-служба мэрии.





С инициативной группой жителей Первоозерного пообщались глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов, начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина, а также представитель Следственного комитета.

«Жителям еще раз разъяснили процедуру корректировки Генерального плана и те изменения, которые предусмотрены в отношении поселка Первоозерного. Ольга Никитина заверила присутствующих, что на территории имеющегося частного сектора останется зона индивидуального жилищного строительства. Также она еще раз акцентировала внимание на том, что к полномочиям Генерального плана не относится вопрос изъятия частной собственности», — отмечают в администрации Челябинска.





Публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план города проведут 16 мая в Доме архитектора. Собранные предложения и замечания изучат перед принятием решения о корректировке документа. Итоги обсуждений объявят жителям Челябинска.