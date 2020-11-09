В Челябинске скоро начнут работать три новых детских сада

Помимо этого, еще два учреждения должны открыть до конца 2020 года.

Послушать 00:00

На сегодняшний день, 9 ноября, в Челябинске полностью завершено строительство трёх из пяти детских садов. В ближайшее время они будут введены в эксплуатацию и начнут принимать первых маленьких посетителей. Подробнее рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне.

«Три детских сада из пяти, оставшихся к вводу в этом году, готовы на 100% и будут введены в эксплуатацию в ближайшее время. Это детский сад на 380 мест в третьем микрорайоне Академ Riverside, детский сад на 290 мест в 47 микрорайоне и детский сад на 290 мест на улице Якутской»,— сообщил чиновник.

Что касается детских садов в микрорайонах № 48 и Парковый-2, там готовность объектов составляет 71% и 83% соответственно. На данный момент в этих детских садах завершаются внутриотделочные работы и работы по инженерным сетям. Также завершается благоустройство прилежащей территории.

«Очень пристальное внимание к подрядчику ООО „Альфастрой“, который строит детский сад в микрорайоне № 48. Мы туда ездили, смотрели, что и как, нас заверили, что всё будет готово в срок»,— добавил Владимир Шамне.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила председателю Челябинской городской думы Андрею Шмидту взять строительство этого объекта на контроль.