На новогодние утренники в детских садах Челябинской области не пустят родителей

Праздники будут проводить без участия посторонних.

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В детских садах Челябинской области уже начали готовиться к новогодним утренникам. Праздники для малышей в 2020 году пройдут необычно: на мероприятие не допустят родителей. Кроме того, роли ведущих, Деда Мороза и Снегурочки будут исполнять воспитатели групп. Новые санитарные правила были установлены Роспотребнадзором.

«Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и других), а также массовые мероприятия с привлечением лиц из иных организаций», — гласит текст постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Все это необходимо для того, чтобы снизить угрозу распространения новой коронавирусной инфекции.

«Сейчас во всех детских садах будут проводиться праздники для одной группы. Дети будут выступать, а утренники будут вести воспитатели, которые контактируют с этой группой», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в пресс-службе Министерства образования Челябинской области.

Руководство детских садов региона уже начало подготовку к празднику. Поскольку приглашенных актеров и аниматоров не будет, вести утренники будет персонал дошкольного образовательного учреждения.

«Справляться в этом году будем своими силами. У каждой группы — свой утренник, вести его будут воспитатели. Родителей на праздники придется не приглашать», — рассказала сайту «Первый областной» заведующая МБДОУ «ДС № 452 Челябинска» Ольга Кравченко.

Несмотря на усиление мер профилактики новогодние утренники устраивать необходимо, поскольку подобные мероприятия — часть образовательного процесса. В этом году детей привлекут к проведению праздника и вернут в программу творческие выступления малышей.