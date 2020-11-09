Южноуральцу вынесли приговор за убийство воспитателя детсада

Мужчина до смерти забил супругу ножом.

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Троицкий районный суд вынес приговор 39-летнему жителю села Кумысное, который жестоко расправился с собственной женой, работавшей воспитателем в детсаду. Он признан виновным в совершении убийства.

Восьмого июля прошлого года пьяный мужчина после ссоры напал на свою супругу и прямо в подъезде нанес ей множественные ножевые ранения. Жена пыталась сбежать, но он вонзил ей нож еще и в спину.

«В результате женщине было причинено ранение с повреждением легкого, сопровождавшееся массивной кровопотерей, от которого она скончалась», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Виновному назначили наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.