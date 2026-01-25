В Челябинске только 0,8% работодателей смотрят на оценки в дипломе выпускника

Ректор МИДИСа Максим Усынин перечислил реальные качества успешного выпускника

Высокий балл за ЕГЭ и оценки в дипломе ссуза и вуза больше не являются ключевыми факторами карьеры. Об этом в канун Дня студента на пресс-конференции в АиФ-Челябинск заявил ректор Международного Института Дизайна и Сервиса Максим Усынин.

Исследования последних лет показали, что нет прямой связи между карьерным успехом выпускника и баллом, полученным им за ЕГЭ.

«Выпускники со средними балломи, назовем их „четверки“, добиваются большего успеха, чем отличники», — подчеркнул спикер.

По словам Усынина, для работодателей и вузов сегодня важны в первую очередь личность и мотивация человека. При этом популярность традиционного диплома, особенно его приложения с оценками, стремительно падает.

«Только 0,8% работодателей спрашивают приложение к диплому», — сообщил ректор.

Вместо этого, заметил Усынин, все большее значение приобретают портфолио, практические навыки, рекомендации и так называемые soft skills — человеческие качества выпускника. Также в последнее время мощным фактором успеха становится умение применять на практике искусственный интеллект.

Между тем в вузах Челябинской области в 2026 году станет больше бюджетных мест, а целевики будут поступать в ссузы вне конкурса аттестатов.

Заселять студентов в челябинский кампус с 1 сентября смогут все вузы города.