Заселять студентов в челябинский кампус с 1 сентября смогут все вузы города

Пока это право есть лишь у семи вузов-резидентов

Все запланированные гостиницы челябинского кампуса будут сданы в эксплуатацию уже в этом году, а с 1 сентября 2026 года заселиться в них сможет студент любого челябинского вуза. Пока это право есть только у семи вузов-резидентов, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Кампус — важная точка притяжения для молодежи. За время эксплуатации сданных гостиниц мы провели множество экскурсий для иностранных гостей, гостей из других регионов, приезжал известный блогер для съемок проморолика. Все делятся положительными впечатлениями, конечно же, и сами проживающие очень довольны условиями. Мы хотим, чтобы эти возможности были доступны максимальному числу заинтересованных молодых студентов», — заявил министр образования Челябинской области Виталий Литке.

Сейчас в кампусе проживают более 300 студентов. Шесть новых гостиниц могут принять еще три тысячи человек. Строительная готовность объектов превышает 75%.

В ближайшие недели для команд всех университетов региона организуют экскурсии, чтобы руководители лично оценили уровень и комфорт будущего жилья для учащихся.

Напомним, межуниверситетский кампус мирового уровня строится при поддержке губернатора Алексея Текслера в рамках национального проекта «Молодежь и дети».