В вузах Челябинской области станет больше бюджетных мест

Учебные заведения уже начали подготовку к приемной кампании 2026 года

Вузы Челябинской области готовятся к приемной кампании 2026 года. Уже зимой здесь начнут проводить серию дней открытых дверей для родителей и абитуриентов. А сегодня в «АиФ — Челябинск» представители вузов рассказали о новшествах приемной кампании, с которыми непременно столкнутся абитуриенты.

Главная и позитивная новость: бюджетных мест будет больше, чем в прошлом году. Практически во всех вузах.

«На территории Челябинской области ведут деятельность 27 вузов, в них обучаются около 90 тысяч студентов. Каждый год вузы области принимают порядка 14 тысяч выпускников школ. В этом году во многих университетах количество бюджетных мест увеличилось», — рассказал министр образования региона Виталий Литке.



Например, в ЮУрГУ количество бюджетных мест на бакалавриате и специалитете выросло на 249 и составляет около 2000. Впервые за много лет появилось 65 бюджетных мест в многопрофильном колледже при вузе по IT и техническим специальностям.

В ЧелГУ будет более 1500 бюджетных мест. Ожидается, что особенно востребованными станут такие направления, как физика, математика, биология, химия.

Увеличит бюджетный прием и главный педагогический вуз региона ЮУрГГПУ. В этом году здесь будет более 1 200 бюджетных мест, причем значительно увеличен набор на очный бакалавриат. Также почти в два раза вырастет количество бюджетных мест в педагогическом колледже при университете.

В ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского прирост бюджетных мест составит около 15%.

«Всех наших будущих абитуриентов мы уже знаем пофамильно, потому что ведем работу с ними с 5—6-летнего возраста, ведь полный цикл подготовки, например, музыканта занимает около 20 лет. В этом году прирост бюджетных мест сохранится, потому что мы работаем практически по конкретным заявкам работодателей. Например, готовим артистов балета для Челябинского театра оперы и балета или артистов танца для Государственного ансамбля танца „Урал“. В этом году мы будем набирать студентов для трудоустройства в Театр драмы», — говорит ректор Южно-Уральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского Елена Сизова.

Подробнее о наличии мест, а кроме того, о возможностях целевого набора вузы расскажут на днях открытых дверей и в приемных комиссиях. А пока будущим абитуриентам нужно правильно выбрать предметы для сдачи ЕГЭ и дальнейшего поступления. Виталий Литке призвал молодых делать ставку на естественно-научный профиль.

«Сегодня, с учетом перспектив развития нашей промышленности, экономики, очень важно сделать выбор в пользу естественно-научного профиля. Это, соответственно, физика, профильная математика, химия — ключевые предметы, которые сегодня в приоритете и дают возможность поступить на инженерные направления. А это сегодня самые перспективные направления, потому что они формируют и технологическое лидерство страны, и возможность строить карьеру инженера, технологического предпринимателя или ученого», — заявил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

Он подчеркнул, что вузы и колледжи региона активно развиваются в партнерстве с промышленными предприятиями, повышая качество образования и создавая для молодежи четкие профессиональные маршруты.

Главные новшества приемной кампании — 2026

Спикеры выделили несколько ключевых изменений, которые затронут всех абитуриентов России.

Новые правила для выпускников колледжей. Поступить в вуз по внутренним испытаниям (без ЕГЭ) теперь могут только те, кто окончил СПО по сопряженным направлениям. Перечень определяет каждый вуз.

Единые даты зачисления. Приказы о зачислении на бюджетные и платные места по всей стране будут издаваться в один день.

Перераспределение невостребованных квот. Если целевые или особые квоты (для льготников) не будут заполнены, неиспользованные места перейдут в общий конкурс, что увеличит шансы остальных абитуриентов.

Подача документов только через «Госуслуги». Подача заявлений через вузовские сайты отменена. Остались три канала: портал «Госуслуги», личный визит и «Почта России». При этом через «Госуслуги» можно раз в два часа отзывать или менять согласие на зачисление.

Изменение в учете индивидуальных достижений. Баллы теперь будут начисляться только за профильные достижения (например, диплом музыкальной школы — только при поступлении на творческие специальности). Это не касается ГТО и волонтерства — их учитывают во всех вузах.

Эксперты советуют абитуриентам и родителям активно пользоваться порталом «Госуслуги», внимательно следить за рейтинговыми списками и делать осознанный выбор в пользу региональных вузов, где «учат хорошо, абсолютно достойно», а по окончании вуза выпускники остаются востребованными в родном регионе.

Эксперты также отметили, что отток детей в столичные вузы уменьшился. Отчасти это связано с тем, что обучение на Южном Урале стоит дешевле. Стоимость обучения в следующем году ни один вуз пока не назвал: ценники будут формировать не раньше мая, но представители вузов отметили, что глобального повышения ждать не стоит — в большинстве случаев цены увеличатся на процент инфляции.

Кстати, стало известно, что заселять студентов в челябинский кампус с 1 сентября смогут все вузы города.