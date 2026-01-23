Более половины девятиклассников не поступают в 10‑й класс, а уходят из школы в техникумы и колледжи. Об этом на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» заявила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Ольга Статирова. О ключевых тенденциях предстоящей приемной кампании в ссузы рассказываем с ее слов.
Беспрецедентный спрос на СПО сохраняется
«Последние пять лет мы переживаем беспрецедентно высокий спрос на среднее профессиональное образование. По прогнозу, в этом году он не уменьшится. Очевидно, что не менее 70% девятиклассников в этом году выберут техникумы и колледжи, а не пойдут в 10‑й класс», — заявила Ольга Статирова.
Для абитуриентов в учреждениях СПО региона подготовлено более 17 тысяч бюджетных мест — столько же, сколько и в прошлом году.
Основные правила приема в 2025 году не меняются:
— образовательные организации должны объявить о начале приема на своих сайтах не позднее 20 июня;
— приемная кампания продлится до 15 августа, а при наличии свободных мест может быть продлена.
Главное новшество: первоочередное право для «целевиков»
С 1 марта 2026 года вступает в силу важное изменение, которое уже сейчас должны учитывать будущие абитуриенты. Помимо преимущественного права (при равном среднем балле аттестата), есть понятие первоочередного права зачисления.
«В этом году таким правом наряду с льготными категориями будут пользоваться те, кто заключит договор о целевом обучении. Их поступление уже не будет зависеть от балла в аттестате. Целевой договор облегчит им участие в конкурсе. Главное для таких ребят — успешно закончить школу и получить аттестат», — подчеркивает первый замминистра.
Целевое обучение — это взаимные обязательства студента и будущего работодателя. Студент обязуется хорошо учиться и после выпуска прийти на предприятие, а работодатель обеспечивает студенту поддержку: помощь с практикой, наставничество, а иногда и дополнительные меры материальной поддержки.
Найти работодателя для заключения договора о целевом обучении сегодня можно через федеральный портал «Работа в России», где предприятия размещают заявки на нужных им специалистов.
Абитуриент должен найти подходящее предложение с помощью фильтров, откликнуться на него и пройти процедуру заключения договора до поступления в колледж.
«Профессионалитет» и гарантии трудоустройства
Челябинская область является лидером по реализации федерального проекта «Профессионалитет». В 2026 году в регионе будет работать уже 22 образовательно-производственных кластера.
«У каждого кластера есть якорный работодатель, а обучение в нем максимально приближено к реальному производству. Студент еще в процессе учебы привыкает к будущему рабочему месту, а работодатель узнает своего будущего специалиста», — объясняет Ольга Статирова.
По статистике последних лет, 98% выпускников техникумов и колледжей оказываются занятыми сразу после выпуска. Они либо трудоустраиваются, либо продолжают обучение в вузе, либо уходят в армию, где часто применяют полученную профессию. Лишь около 2% уходят в свободное плавание, часто по уважительным обстоятельствам.
Новая инфраструктура для качественного образования
Привлекательность СПО повышается и благодаря масштабному обновлению материальной базы. В ближайшие три года капитальный ремонт пройдет в 15 техникумах и колледжах области за счет средств федерального и регионального бюджетов.
«Это не только делает среду комфортной и красивой, но и позволяет вывести качество профессиональной подготовки на новый уровень», — резюмирует Ольга Статирова.
И дает совет тем, кто намерен поступать в ссузы нынешним летом.
«У вас еще целых полгода, чтобы хорошо завершить школу и с высокими баллами в аттестате подать документы в техникумы и колледжи. Внимательно изучите правила, рассмотрите возможность целевого обучения — это ваш уверенный шаг в будущую профессию», — говорит первый заместитель министра.
Между тем в вузах Челябинской области в 2026 году станет больше бюджетных мест.