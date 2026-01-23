Целевики будут поступать в ссузы Челябинской области вне конкурса аттестатов

Они получат первоочередное право на зачисление

Более половины девятиклассников не поступают в 10‑й класс, а уходят из школы в техникумы и колледжи. Об этом на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» заявила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Ольга Статирова. О ключевых тенденциях предстоящей приемной кампании в ссузы рассказываем с ее слов.

Беспрецедентный спрос на СПО сохраняется

«Последние пять лет мы переживаем беспрецедентно высокий спрос на среднее профессиональное образование. По прогнозу, в этом году он не уменьшится. Очевидно, что не менее 70% девятиклассников в этом году выберут техникумы и колледжи, а не пойдут в 10‑й класс», — заявила Ольга Статирова.

Для абитуриентов в учреждениях СПО региона подготовлено более 17 тысяч бюджетных мест — столько же, сколько и в прошлом году.

Основные правила приема в 2025 году не меняются:

— образовательные организации должны объявить о начале приема на своих сайтах не позднее 20 июня;

— приемная кампания продлится до 15 августа, а при наличии свободных мест может быть продлена.

Главное новшество: первоочередное право для «целевиков»

С 1 марта 2026 года вступает в силу важное изменение, которое уже сейчас должны учитывать будущие абитуриенты. Помимо преимущественного права (при равном среднем балле аттестата), есть понятие первоочередного права зачисления.

«В этом году таким правом наряду с льготными категориями будут пользоваться те, кто заключит договор о целевом обучении. Их поступление уже не будет зависеть от балла в аттестате. Целевой договор облегчит им участие в конкурсе. Главное для таких ребят — успешно закончить школу и получить аттестат», — подчеркивает первый замминистра.

Целевое обучение — это взаимные обязательства студента и будущего работодателя. Студент обязуется хорошо учиться и после выпуска прийти на предприятие, а работодатель обеспечивает студенту поддержку: помощь с практикой, наставничество, а иногда и дополнительные меры материальной поддержки.

Найти работодателя для заключения договора о целевом обучении сегодня можно через федеральный портал «Работа в России», где предприятия размещают заявки на нужных им специалистов.

Абитуриент должен найти подходящее предложение с помощью фильтров, откликнуться на него и пройти процедуру заключения договора до поступления в колледж.

«Профессионалитет» и гарантии трудоустройства

Челябинская область является лидером по реализации федерального проекта «Профессионалитет». В 2026 году в регионе будет работать уже 22 образовательно-производственных кластера.

«У каждого кластера есть якорный работодатель, а обучение в нем максимально приближено к реальному производству. Студент еще в процессе учебы привыкает к будущему рабочему месту, а работодатель узнает своего будущего специалиста», — объясняет Ольга Статирова.

По статистике последних лет, 98% выпускников техникумов и колледжей оказываются занятыми сразу после выпуска. Они либо трудоустраиваются, либо продолжают обучение в вузе, либо уходят в армию, где часто применяют полученную профессию. Лишь около 2% уходят в свободное плавание, часто по уважительным обстоятельствам.

Новая инфраструктура для качественного образования

Привлекательность СПО повышается и благодаря масштабному обновлению материальной базы. В ближайшие три года капитальный ремонт пройдет в 15 техникумах и колледжах области за счет средств федерального и регионального бюджетов.

«Это не только делает среду комфортной и красивой, но и позволяет вывести качество профессиональной подготовки на новый уровень», — резюмирует Ольга Статирова.

И дает совет тем, кто намерен поступать в ссузы нынешним летом.

«У вас еще целых полгода, чтобы хорошо завершить школу и с высокими баллами в аттестате подать документы в техникумы и колледжи. Внимательно изучите правила, рассмотрите возможность целевого обучения — это ваш уверенный шаг в будущую профессию», — говорит первый заместитель министра.

