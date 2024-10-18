В Челябинске тестируют камеры контроля выезда на выделенные полосы

Видеонаблюдение установлено в одном из автобусов

Камеры фотовидеофиксации установлены на лобовом стекле одного из больших челябинских автобусов. Комплекс определяет выезд машин на полосы для общественного транспорта. Пока что устройство тестируют. Об этом сообщает «Организатор перевозок Челябинской области».

Камеры обучаемы, они могут автоматически формировать материалы для отправки в Госавтоинспекцию, где выставят штраф автовладельцу за выезд на выделенную полосу. При этом камеры исключают спорные моменты в местах прерывания «выделенок» — у заездов, выездов, перед перекрестками, вдоль парковок.

«Результаты тестирования будут рассмотрены администрацией Челябинска во взаимодействии с Госавтоинспекцией, министерством дорожного хозяйства и транспорта и министерством общественной безопасности Челябинской области для выработки совместного решения по закупке и массовому применению комплексов в 2025 году»,— отмечается в сообщении компании.

Сейчас обсуждается возможность использования таких же камер на межмуниципальных автобусах. Они помогут отслеживать нарушения правил дорожного движения — превышение скорости, неиспользование ремней безопасности, выезд на встречную полосу.