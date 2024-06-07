Первую «выделенку» года заканчивают обустраивать в Челябинске

Она упорядочит работу общественного транспорта на участке с высокой интенсивностью движения

В Тракторозаводском районе Челябинска завершается обустройство выделенной полосы для общественного транспорта в коридоре улиц Героев Танкограда и Комарова, сообщает пресс-служба Миндортранса региона.

Сейчас ведется работа на участке длиной 2,1 километра от проспекта Ленина до улицы Лермонтова: наносится разметка выделенной полосы, устанавливаются знаки.

«По данному участку проходит до 90 единиц общественного транспорта в час, что считается высокой интенсивностью. Выделенная полоса позволит упорядочить движение автобусов и троллейбусов в коридоре, а также нормализовать их движение в пиковые часы», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в 2024 году в Челябинске планируется организовать «выделенки» на пяти улицах — кроме Тракторозаводского также в Советском, Центральном и Калининском районах.