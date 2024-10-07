В Челябинске продолжат создание выделенных полос для общественного транспорта

Ускорится движение не только автобусов и троллейбусов, но и трамваев

По статистике, ежегодно в Челябинске на 10% увеличивается количество транспорта на дорогах города. Однако пробки чаще всего наблюдаются по утрам и вечерам, но заторы небольшие. Этому способствует достаточно серьезная разветвленность улиц и широкие дороги. Тем не менее, с учетом роста числа машин, власти работают над созданием выделенных полос. Об этом на пресс-конференции рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

«Нам еще несколько лет получится ездить без серьезных пробок. Мы должны позаботиться о том, чтобы пассажирский транспорт шел по выделенным полосам. К сожалению, они не так активно у нас появляются, как хотелось бы. Это зависит от многих факторов — особенностей дорожной сети, ремонтов и гарантий, решений администрации города. Министерство вырабатывает стратегию и систему, а комитет по дорожному хозяйству реализует проект»,— поясняет Алексей Нечаев.

Выделенные полосы планируют делать на тех улицах, где идут магистральные и загруженные маршруты, а также есть возможность пропускать не только общественный транспорт, но и личный. Часть «выделенок» уже есть — на Комсомольском проспекте, улице Труда, проспекте Ленина. Эффект от них достаточно весомый, отметил министр. И добавил, что не решены правовые вопросы по выезду другого транспорта на выделенные полосы. Но там работает система фото- и видеофиксации.