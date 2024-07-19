Новая выделенная полоса для общественного транспорта появится в Челябинске

Завершаются работы по улице Воровского



бинские дорожники заканчивают наносить разметку и устанавливать знаки для новой выделенной полосы, по которой будет ездить только общественный транспорт. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Челя

Полоса пройдет по улице Воровского — от улицы Тимирязева до улицы Блюхера. Ее длина составит 2,9 километра.



«По участку проходит 22 маршрута с высочайшей интенсивностью общественного транспорта до 136 ед./час — провозная способность почти 6 тысяч пассажиров в час», — отметил Александр Егоров.

Выделенная полоса также позволит ускорить движение автобусов и троллейбусов в коридоре, а также повысить соблюдение установленного расписания на проходящих маршрутах.