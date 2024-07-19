Полоса пройдет по улице Воровского — от улицы Тимирязева до улицы Блюхера. Ее длина составит 2,9 километра.
«По участку проходит 22 маршрута с высочайшей интенсивностью общественного транспорта до 136 ед./час — провозная способность почти 6 тысяч пассажиров в час», — отметил Александр Егоров.
Выделенная полоса также позволит ускорить движение автобусов и троллейбусов в коридоре, а также повысить соблюдение установленного расписания на проходящих маршрутах.
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