В Челябинске строят и реставрируют ливневки

Работы будут продолжаться до конца сезона ремонта дорог.

Послушать 00:00

В Челябинске ведут работы по строительству и ремонту сети дождевой канализации. Специалисты начали активную деятельность с началом сезона дорожных работ и будут проводить их до его завершения.

«Уже закончены работы по устройству сетей дождевой канализации по улице Львовской и Волгодонской. Там обустроены дренажные водоотводные колодцы, выполнено восстановление водоотводного лотка, устройство перепускных труб, осуществлена разработка траншеи (водоотводного канала). По улице Контейнерной произведено устройство ливневой канализации с одним дождеприемным и двумя смотровыми колодцами», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, каждый день специалисты следят за состоянием уже существующих ливневых канализаций. За прошедшую неделю были отремонтировано 47 объектов, а с начала года — 358. Также проводится чистка объектов ливневой канализации, за неделю — 30 объектов, с начала года — 2 597.