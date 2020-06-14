Объект культурного наследия отреставрируют в центре Челябинска

За восстановление кирпичного здания возьмётся «Том Сойер Фест».

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В Челябинске отреставрируют очередной объект культурного наследия. Речь идёт о кирпичном флигеле дома Пчелина на улице Российской, 128, чудом сохранившемся во время сноса соседних домов. Приводить флигель в порядок будет «Том Сойер Фест».

Сейчас организаторы и участники всероссийского фестиваля восстановления исторической среды решают различного рода вопросы, ведь просто взять и отреставрировать объект культурного наследия невозможно.

«Для этого нужен проект, разрешение от Комитета охраны ОКН, план работ и мероприятий. Система ещё отходит от карантина, так что мы застряли на проектировании»,— говорят организаторы.

Но, как отмечает «Том Сойер Фест», уже хорошо то, что у дома классные хозяева — после разгрома в 90-е годы флигель достался любителям антикварных машин из клуба «АСА», и всего за два месяца его участникам удалось буквально спасти дом: они сделали крышу, оградили его и засыпали соседние котлованы.

«Сейчас клубу АСА нужно внимание челябинцев, инвесторов и помощь в реставрации. К счастью, нашлись люди, готовые в этом помочь»,— добавили организаторы «Том Сойер Фест».

Кстати, ещё в 2013 году флигель особняка Пчелина хотели снести. Челябинские краеведы долго боролись за него, и к 2017 году им удалось внести его в список объектов культурного наследия. И сейчас кирпичный дом является одним из немногих сохранившихся зданий, которые формируют облик Площади павших революционеров.