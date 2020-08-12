Ремонт системы ливневой канализации продолжается в Челябинске

Специалисты приводят в порядок и очищают ливневки.

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В Челябинске продолжается активный ремонт и очистка системы ливневой канализации. Сегодня, 12 августа 2020 года, работы будут продолжаться сразу на нескольких улицах города. Из-за работ может быть частично ограничено движение транспорта.

«Ремонт сети проведут на улице Куйбышева. Очистка и промывка ливневок запланирована на улице Машиностроителей. Будут промыты участки, где возможно затопление, по всей подотчетной МБУ „ЭВИС“ территории улично-дорожной сети города Челябинска. Состоится проверка ливневок там, где проходит ремонт по программе „Безопасные и качественные дороги“: по улице Кулибина, от Шуменской до Хохрякова», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Челябинцев просят сообщать о подтоплениях улично-дорожной сети в период осадков по номеру телефона: 8-351-727-46-26.