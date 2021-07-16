В Магнитогорске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»

В церемонии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер

В Магнитогорске состоялось торжественное открытие стелы «Магнитогорск — город трудовой доблести». В пятницу, 16 июля, на мероприятии для горожан выступил духовой оркестр, присутствовали ветераны ВОВ и сотрудники ММК. В церемонии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В городе появилась не только сама стела, но и целая композиция из обелисков, на которых выгравированы сцены из жизни комбината в военные годы, а на переднем, самом высоком, изображен парад Победы.

Алексей Текслер перед началом церемонии отдельно поздравил собравшихся ветеранов.

«Мы сегодня присутствуем на историческом событии, открываем стелу, посвященную подвигу магнитогорцев. Это первая стела среди всех городов, удостоенных этого звания, мы открываем ее в День города, и это хорошо. Около 70 процентов всего чугуна в стране в годы войны производилось в Магнитогорске. Каждый второй танк, каждый третий снаряд делались из этой стали. Дети, женщины, старики заменили мужчин, которые ушли на фронт. Их подвиг невозможно переоценить. Я хочу поздравить вас в преддверии Дня металлурга. Здоровья нашим ветеранам, низкий поклон от всех нас!» — произнес поздравительную речь губернатор Алексей Текслер.

Глава города Сергей Бердников подчеркнул, что сегодняшнее событие очень важно для истории Магнитогорска. Открывается комплекс, который и по закону, и по совести оценивает вклад каждого жителя в Великую Победу.

«На фронте было тяжело, но в тылу ни капли не легче. Хочется сказать спасибо всем, кто ковал победу. Мы были обязаны увековечить их подвиг. Шесть пилонов, которые символизируют осколки снарядов, и главная стела, на которой изображены фрагменты нашей истории. Ровно год назад мы на этом месте закладывали камень в основание стелы. И вот сегодня ее открываем. Мне очень приятно, что Магнитогорск представляет сегодня все двадцать городов трудовой доблести», — подчеркнул глава города Сергей Бердников.

Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев назвал символичным, что для стелы выбраны фотографии трудовых будней комбината, и пожелал Магнитогорску счастья и благополучия. Юрий Никифоров передал магнитогорцам поздравления помощника президента РФ Владимира Мединского. После всех поздравлений под искры фейерверка стелу объявили открытой.

Добавим, перед открытием стелы в Магнитогорске в пятницу, 16 июля, состоялась торжественная церемония гашения почтовой карточки «Магнитогорск — город трудовой доблести». На открытке изобразили монумент «Тыл — фронту». Специально для города изготовили и специальный почтовый штемпель, который украшает стела «Город трудовой доблести». Всего создано 2700 таких карточек.

В церемонии приняли участие Алексей Текслер, Сергей Бердников, Павел Шиляев и директор регионального управления Почты России Владимир Образцов. Как сообщил наш корреспондент с места событий, гашение представляет собой нанесение специального штемпеля на карточку. На всех четырех открытках участники церемонии оставили автографы.

Напомним, за значительный вклад жителей Магнитогорска в победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промпредприятиях, проявленные массовый трудовой героизм и самоотверженность указом президента РФ Владимира Путина в 2020 году Магнитогорску было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».