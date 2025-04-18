В Челябинске стартовала Всероссийская школа первой помощи

Собрались 100 участников из 16 регионов страны

С 18 по 20 апреля Челябинск станет площадкой для трех масштабных мероприятий российских студенческих отрядов. В городе пройдут Всероссийская школа первой помощи, Всероссийское совещание руководителей сервисного направления и совещание руководителей региональных отделений Уральского федерального округа.

Всероссийская школа первой помощи соберет 100 участников из 16 регионов страны. Программа включает мастер-классы по оказанию первой помощи (сердечно-легочная реанимация, остановка кровотечений, помощь при удушье и отравлениях), лекции от опытных инструкторов и медицинских работников, а также обучение оказанию первой психологической помощи. Участники отработают полученные знания на интерактивных сценариях, моделирующих реальные ситуации.

Параллельно состоится Всероссийское совещание руководителей сервисного направления, собравшее 60 представителей из 30 регионов. На совещании будут обсуждаться планы организации деятельности на 2025 год, заявочная кампания на трудовые проекты и другие вопросы развития сервисного направления. В рамках совещания также состоится презентация трудовых проектов для студенческих сервисных отрядов, запланированных на лето 2025 года в Уральском федеральном округе, в том числе в Челябинской области.

Третье мероприятие — совещание руководителей региональных отделений Уральского федерального округа — соберет представителей всех шести регионов УрФО: руководителей, их заместителей и председателей Правлений региональных отделений.

«Уже скоро наступит лето, и студенческие отряды со всей России отправятся работать по своему профилю. Важный этап подготовки к трудовому сезону — не только профессиональное обучение, но и обучение оказанию первой помощи. Труд должен быть абсолютно безопасным для наших ребят, но в критической ситуации каждый студент должен быть готов оказать себе и своему товарищу необходимую доврачебную помощь до прибытия медицинского персонала. Каждый думает, что с ним такое не случится, и мы в это верим, но тут важен принцип „предупрежден, значит вооружен“», — комментирует исполняющий обязанности руководителя штаба Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов Марина Сазонова.

Участники обсудят итоги 2024 года, утвердят план развития на 2025 год и выберут новый руководящий состав окружного штаба. В повестке также значится вопрос взаимодействия с новыми регионами России: организация гуманитарной помощи, участие в гуманитарных миссиях, поддержка развития студенческих отрядов в новых регионах и содействие участию их молодежи в трудовых проектах и мероприятиях Уральского федерального округа. Все мероприятия проводятся при поддержке правительства Челябинской области.