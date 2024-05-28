В Челябинской области отремонтируют 22 километра федеральных дорог

Подрядчикам необходимо завершить работы в 2025 году

В Челябинской области отремонтируют 22 километра федеральных дорог к 2025 году, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».





«Госконтрактом предусмотрен ремонт сразу нескольких важных участков федеральных автодорог М-5 „Урал“ и Р-254 „Иртыш“. Речь идет о замене слоев износа на левом проезде участка км 1809 — км 1820 трассы М-5, а также на подъезде к поселку Балашиха на отрезке км 0 — км 3», — уточнили в ведомстве.





На автодороге Р-254 отремонтируют участок с 12-го по 20-й километр.





Согласно контракту, подрядная организация приведет к нормативному состоянию обочины, устранит дефекты дорожного покрытия, образовавшиеся в результате пучинообразования, устроит шумовые полосы и смонтирует новое барьерное ограждение.

Все работы планируется завершить до конца дорожно-строительного сезона 2025 года.

Напомним, в 2024 году в рамках первого этапа реконструкции трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области планируется ввести в эксплуатацию 15 километров новой четырехполосной дороги.

Кроме того, в текущем дорожно-строительном сезоне капитально отремонтируют участок этой же автодороги между Челябинском и Миассом протяженностью 10 километров (км 1780 — км 1790).