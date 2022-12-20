В Челябинске стартовал прием заявок на премию детских талантов «Андрюша»

Работы на конкурс можно подать до 1 февраля

Детский благотворительный фонд «Андрюша» объявил о старте одноименного ежегодного конкурса юных талантов в области искусства.

«Конкурс проводится с 2010 года и стал успешной стартовой площадкой для многих талантливых детей Южного Урала. В 2022 году Премия „Андрюша“ включена в перечень мероприятий Минпросвещения России», — отмечают организаторы конкурса.

Заявку на участие в конкурсе можно заполнить онлайн на сайте Детского благотворительного фонда «Андрюша» до 1 февраля 2023 года включительно. Конкурс проводится для детей 7—15 лет по направлениям: изобразительное искусство, актерское мастерство, народный вокал, эстрадный вокал, академический вокал, народный танец, классический танец, эстрадный танец.

Участие в конкурсе — бесплатное. Особое внимание уделяется детям в трудной жизненной ситуации. В состав жюри входят деятели искусства и культуры федерального масштаба. Неизменный председатель жюри Премии — народный артист России, продюсер, режиссер Андрис Лиепа.

Гала-концерт и церемония награждения победителей XIV Премии «Андрюша-2023» состоится в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки 20 апреля 2023 года и соберет на одной сцене около тысячи талантливых детей. Ведущим гала-концерта станет заслуженный артист России актер театра и кино Александр Олешко.