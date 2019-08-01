В Челябинске стартовал кастинг проекта «Лица-2»

Второй день отбора участников вы сможете посмотреть в прямом эфире.

Первый день последнего летнего месяца стартовал ярко, так как сегодня запустился 2 сезон проекта «Лица» от телеканалов ОТВ и «Восточный экспресс». Несколько часов жюри конкурса знакомились с первыми участниками проекта. Первый день кастинга прошёл ярко и насыщенно: среди будущих лиц ОТВ были и астролог, и молодая мама с малышом в руках, и «девушка-карусель» и много других интересных «персонажей».

Отметим, что проект «Лица» во втором сезоне значительно «подрос»: заявок пришло в разы больше, чем в прошлый раз (более 150), «география» участников расширилась, прибыли люди из Оренбурга и Казахстана. Желающих попасть на голубой экран много, а вакантные места в «телевизоре» ограничены.

Каждый старался удивить жюри: кто-то ярким образом, кто-то, спев для судий песню, кто-то, блеснув своим багажом знаний и опыта, а кто-то пришёл прямо на кастинг с небольшой группой поддержкой в руках, в роли своего маленького сына. Многие конкурсанты представили уже свои готовыми идеи возможно будущих программ медиахолдинга. Предлагались такие проекты, как программы для мам и детей, для рыбаков или для ценителей русской литературы.

И это только начало, это только первый день кастинга. Завтра, 2 августа, вы сможете посмотреть продолжение этой недетской схватки будущих ведущих и корреспондентов. На сайте 1obl.tv вы сможете в прямом эфире познакомиться с новыми «игроками» и после уже на сайте 1obl.ru отдать голос за своего фаворита.