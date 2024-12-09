В Челябинске спрос на новогодних декораторов вырос на 84%

Они готовы и елку поставить, и фасад украсить

В ноябре 2024 года жители Челябинска на 84% чаще обращались к новогодним декораторам, чем в ноябре 2023-го. Основным запросом было украшение фасада здания. Специалисты откликнулись возросшим предложением — за год такие услуги стали предлагать на 167% чаще, выяснили аналитики сервиса «Авито Услуги».

«Декораторы предлагают разработать концепцию украшений, провести все косметические работы, помочь с установкой елок, тематических фигурок и создать искусственный иней», — рассказали аналитики.

Однако немало в этом году тех, кто концепцию декора придумал самостоятельно и теперь арендует все необходимые украшения. Кстати, спрос на такую услугу за месяц в Челябинске вырос на 138%.

Столица Южного Урала уже вовсю готовится к встрече Нового года. По всему городу можно увидеть новогодние декорации, а магазины, салоны и офисы украсили входные группы. В некоторых местах уже открыли праздничные маркеты, где можно приобрести подарки родным и близким. А на площади Революции строят ледовый городок — в этом году там раскинется «Остров сокровищ».