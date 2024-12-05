В будущий новогодний городок Челябинска привезли первый лед

Скоро на площади Революции раскинется «Остров сокровищ»

В Челябинске закипела работа на месте будущего новогоднего городка. Сегодня на площадь Революции привезли первый лед и уже начали устанавливать каркас главной елки. За работами наблюдал фотокорреспондент Первого областного информагентства.

Напомним, тема новогоднего городка — 2025 — «Остров сокровищ». На площади Революции будут установлены шесть горок, три лабиринта, световые конструкции, тематические скульптуры, фотозона и, конечно же, герои популярного советского мультфильма.

Концепцию поддержат ледяные ограждения: они будут выполнены в виде пальм, волн, кораблей и гигантских рыб.

Открытие ледового городка запланировано на 27 декабря. И уже по традиции там будет работать Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ.