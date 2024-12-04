На календаре — начало декабря, а Челябинск уже почти готов к встрече Нового года: повсюду можно увидеть иллюминацию, елки, декорации. Фотограф ИА «Первое областное» прогулялся по центру города и запечатлел праздничную атмосферу.
Яркие новогодние огни создают особое настроение.
Ощущение праздника дарят и украшенные витрины. В панорамных окнах можно увидеть елки, гирлянды, венки и красивые фигурки.
Входные группы большинства магазинов тоже успели украсить к празднику.
В ближайшие дни новогодних декораций будет появляться все больше.