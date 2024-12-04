Челябинск готовится встречать Новый год

Смотрим, как украсили город к празднику

На календаре — начало декабря, а Челябинск уже почти готов к встрече Нового года: повсюду можно увидеть иллюминацию, елки, декорации. Фотограф ИА «Первое областное» прогулялся по центру города и запечатлел праздничную атмосферу.

Яркие новогодние огни создают особое настроение.

Ощущение праздника дарят и украшенные витрины. В панорамных окнах можно увидеть елки, гирлянды, венки и красивые фигурки.

Входные группы большинства магазинов тоже успели украсить к празднику.

В ближайшие дни новогодних декораций будет появляться все больше.