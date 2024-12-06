В Челябинске открываются новогодние ярмарки

Обещают предметы современного искусства и изделия ручной работы

В предновогоднем декабре в Челябинске стартует сезон ярмарок с подарками, украшениями для дома и необычными закусками к праздничному столу. Где заработают новогодние и рождественские маркеты — рассказываем.

Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» на Лесопарковой, 5к2

Здесь новогодняя ярмарка пройдет уже в эти выходные, 7 и 8 декабря. В основном мастера представят свечи, керамику, украшения и одежду. Кто-то даже подготовит прилавок с необычно украшенными зеркалами. Также оба дня будут проходить мастер-классы: по росписи деревянных значков и свечей, изготовлению свечей из вощины и гирлянд из апельсинов. Также с челябинцами поделятся секретами ароматного и полезного глинтвейна.

Вход на ярмарку и лекции свободный, но на мастер-классы необходимо заранее зарегистрироваться.

Larisa Depershmidt gallery

Новогодняя арт-ярмарка в галерее современного искусства будет идти практически весь месяц, с 5 по 28 декабря. На маркете представят свои работы более 30 художников из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

Подарки, которые можно здесь приобрести, — живопись, графика, керамика, текстиль. Все предметы считаются произведениями современного искусства. Также для челябинцев готовят медиации по ярмарке каждую среду, пятницу и субботу и закрытый аукцион.

CHE_Market

Во второй половине декабря в Челябинске пройдет традиционный маркет дизайнеров, кондитеров, мастеров керамики, аромасвечей и изделий из кожи. Перед Новым годом ярмарку проведут в четыре дня, с 19 по 22 декабря.

Локацией вновь выступит Центр международной торговли на проспекте Ленина, 35. Здесь соберутся мастера не только из Челябинска, но и со всей России. Как всегда, везут изделия ручной работы, фермерские продукты и элементы декора от локальных брендов.





Бонусом: в креативном пространстве «Предмет» пошли против правил и анонсировали новогоднюю арт-барахолку, которая стартует 24 декабря.

Возрастное ограничение: 16+.