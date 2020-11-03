Девочку, которую придавило деревом в Челябинске, перевели из реанимации

У школьницы повышенная температура и гематомы.

Послушать 00:00

Школьница, пострадавшая от падения дерева, продолжает находиться в больнице. Восьмилетнюю челябинку перевели из реанимации в обычную палату. Рядом с ней находится отец.

«Состояние нормальное, она кушает, но температура держится. Плюс у нее лопнула селезенка, отбито легкое левое, пластины вставили. Температура из-за гематом не сходит, уколы, капельницы ставят постоянно, каждый день», — рассказал сайту «Первый областной» отец пострадавшей девочки.

По словам мужчины, дочь жалуется на боли с левой стороны, на ноге у нее специальная конструкция, чтобы вправить конечность. Кроме того, у нее все еще понижен гемоглобин. Ей нужна помощь, чтобы передвигаться, ходить в туалет.

Напомним, инцидент произошел вечером 28 октября в одном из дворов Советского района. На восьмилетнюю девочку рухнуло старое дерево, когда она играла с сестрой. С травмами ребенка доставили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).