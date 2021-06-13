В Челябинске спилят 20 деревьев для строительства перекрестка

Зеленые насаждения вырубят на северо-западе





В Челябинске из-за строительства перекрестка улицы Академика Макеева и проспекта Героя России Родионова 15 июня спилят 24 дерева. О работах по расчистке площадки сообщает мэрия Челябинска.

Проектом строительства перекрестка предусмотрена компенсационная высадка крупномеров в ЖК «Ньютон». Все работы согласованы с управлением экологии и природопользования города, необходимые разрешительные документы оформлены.

Напомним, по программе «Стимул» в этом году запланировано строительство двух автодорог в Челябинске к жилому комплексу «Ньютон» (строительство ул. Академика Макеева на участке от пр. Героя России Родионова Е. Н. до ул. 250-летия Челябинска; строительство пр. Героя России Родионова Е. Н. на участке от ул. Татищева до ул. Академика Макеева). Также запланировано возведение дороги по улице Наркома Малышева — от Университетской Набережной до улицы Братьев Кашириных.