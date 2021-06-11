В Челябинске осудили мужчину за взятку сотруднику полиции

Виновному назначили крупный штраф

Курчатовский районный суд вынес приговор в отношении иностранного гражданина, признанного виновным в даче взятки полицейскому. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, предложил взятку в размере 400 тысяч рублей полицейскому. В обмен на деньги осужденный просил скрыть незаконное использование чужого товарного знака в его павильоне.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту „б“ части 4 статьи 291 УК РФ („Дача взятки должностному лицу в крупном размере“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Виновному назначено наказание в виде штрафа размером в 1 миллион 600 тысяч рублей.