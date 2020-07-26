В Челябинске спасателям удалось вытащить из воды тонущую женщину

Южноуральцев просят плавать только на оборудованных пляжах.

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В Челябинске чуть не утонула местная жительница. Вчера, 25 июля 2020 года, как только погода наладилась и перестал капать дождь, челябинцы направились на водоемы. Матросам-спасателям удалось помочь тонущей в Шершневском водохранилище женщине.

«Она находилась в воде в непосредственной близости от берега, что позволило прибыть к ней максимально быстро. Уже на берегу мы оказали ей первую помощь. Дальнейшая помощь ей не потребовалась», — прокомментировал ситуацию начальник спасательного поста Филипп Стрекалёв.

Южноуральцев просят посещать только оборудованные пляжи, а также избегать купания в нетрезвом виде. Кроме того, на воде особое внимание следует уделить детям: не оставлять их без присмотра даже на мелководье, надеть на ребенка плавсредство, не разрешать заходить в воду без взрослого.