В Челябинске создали тепловую изоляцию нового типа на основе фенола

В перспективе пенофенопласт полностью заменит пенополиуретан

Ученые Южно-Уральского государственного университета совместно с инженерами завода «СТИ-ППУ» впервые в России получили лабораторный образец фенольной пены, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

Разработанная тепловая изоляция нового типа в перспективе может полностью заменить пенополиуретан. Материал создан на основе фенола и формалина, он не горючий и стойкий к ультрафиолету. Ожидается, что температура эксплуатации фенольной пены будет выше традиционных теплоизоляционных материалов.

«Впервые в мире челябинцы планируют сразу „запенивать“ трубы, без использования съемных деталей», — сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

По словам ведущего инженера-химика завода «СТИ-ППУ» Ксении Ивановой, в России производство одного из компонентов пенополиуретана отсутствовало. Материалы экспортировали из США, ФРГ, КНР и Нидерландов.

«Сейчас остались поставки только из Китая. Необходимо было искать другие пути. Созданный в лаборатории ЮУрГУ пенофенопласт производится из компонентов отечественного производства и стоит дешевле, чем существующие аналоги», — рассказала инженер-химик.

Лабораторный образец уже прошел испытания на плотность, прочность, водопоглощение и теплопроводность. Материал соответствует всем параметрам ГОСТа на используемый сейчас пенополиуретан.

«Она такая же, даже лучше. Сейчас основная проблема в том, чтобы внести новое вещество в государственный стандарт», — рассказывает научный сотрудник лаборатории экологических проблем постиндустриальной агломерации Роман Морозов.

Далее новому типу тепловой изоляции предстоят опытно-промышленные испытания и адаптация технологии под производство. На налаживание массового выпуска продукта потребуется год.