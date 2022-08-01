В Челябинске создадут электронную карту ливневой канализации

В городе собрали список проблемных подтопляемых мест

В Челябинске мэрия анонсировала появление электронной карты ливневой канализации. Ее разработают в течение года, в схему внесут не только действующие сети, но и планируемые до 2033 года. А пока в администрации города отчитываются о ремонте проблемных участков, которые подтапливаются во время дождя, сообщает пресс-служба.

В городе уже нашли подрядчика, который займется разработкой и актуализацией схемы водоотведения и ливневого стока. Все это объединят в городскую информационную систему Челябинска.

Тем временем работы по восстановлению ливневок провели уже на 12 участках. Всего, по данным мэрии, в городе выявили 21 проблемный участок.

«На ближайшую перспективу запланированы работы на следующих проблемных участках:

— проспект Ленина, 77;

— Калинина, 2-2а;

— Артиллерийская, 20;

— пересечение улиц Героев Танкограда и Салютной;

— п. Новосинеглазово, Челябинская, 15;

— п. Новосинеглазово, Октябрьская, 19;

— переулок Дачный;

— а/д Меридиан, Игуменка, 163;

— Шадринская, 100/к»,

— рассказали в пресс-службе города.

Отметим, что в этом году горожане часто жаловались на огромные лужи во время дождя. Даже в центре города челябинцы после ливня пересекают проезжую часть босиком, чтобы не испортить обувь в глубоких лужах.

Глава города Наталья Котова ранее рекомендовала городским службам рассказывать о провокациях на ливневых канализационных решетках. Так, администрация Челябинска выступила с заявлением по поводу провокаторов, которые намеренно могли закрыть ливневки в городе, чтобы в сильный дождь произошел потоп.