В Челябинске мэрия анонсировала появление электронной карты ливневой канализации. Ее разработают в течение года, в схему внесут не только действующие сети, но и планируемые до 2033 года. А пока в администрации города отчитываются о ремонте проблемных участков, которые подтапливаются во время дождя, сообщает пресс-служба.
В городе уже нашли подрядчика, который займется разработкой и актуализацией схемы водоотведения и ливневого стока. Все это объединят в городскую информационную систему Челябинска.
Тем временем работы по восстановлению ливневок провели уже на 12 участках. Всего, по данным мэрии, в городе выявили 21 проблемный участок.
«На ближайшую перспективу запланированы работы на следующих проблемных участках:
— проспект Ленина, 77;
— Калинина, 2-2а;
— Артиллерийская, 20;
— пересечение улиц Героев Танкограда и Салютной;
— п. Новосинеглазово, Челябинская, 15;
— п. Новосинеглазово, Октябрьская, 19;
— переулок Дачный;
— а/д Меридиан, Игуменка, 163;— Шадринская, 100/к», — рассказали в пресс-службе города.
Отметим, что в этом году горожане часто жаловались на огромные лужи во время дождя. Даже в центре города челябинцы после ливня пересекают проезжую часть босиком, чтобы не испортить обувь в глубоких лужах.
Глава города Наталья Котова ранее рекомендовала городским службам рассказывать о провокациях на ливневых канализационных решетках. Так, администрация Челябинска выступила с заявлением по поводу провокаторов, которые намеренно могли закрыть ливневки в городе, чтобы в сильный дождь произошел потоп.