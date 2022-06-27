Глава Челябинска Наталья Котова назвала провокацией проблемы с ливневками

Недоброжелатели забивают систему стоков мешками с мусором

Глава Челябинска Наталья Котова во время аппаратного совещания в понедельник, 27 июня, обратила внимание своих замов на потопы на дорогах, которые образуются в городе во время ливней. Она рекомендовала проверить места подтоплений, чтобы запланировать ремонт на необходимых участках. Также мэр призвала рассказывать о случаях, когда ливневку специально закрывают, чтобы произошел потоп. Такую ситуацию Наталья Котова назвала провокацией.

Мэр города напомнила своим подчиненным, с какими трудностями сталкиваются челябинцы во время ливней. Своему заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксензову она рекомендовала объединиться с главами районов и выяснить, на каких участках нужен ремонт.

«Есть дворы, где стоят лужи. Где-то давно все было сделано, есть неровности, где-то неправильно это было сделано, еще и не нами с вами, а предыдущими подрядчиками», — уточнила она.

Перечень таких мест в мэрии рассмотрят для ремонта на следующий год. Наталья Котова также обратила внимание, что имеет место быть и провокация, когда на ливневую канализацию складывают мешки с мусором или специально закрывают решетки.

«Когда наши „доброжелатели“ продолжают ловить на этом хайп, показывая, что у нас вода не уходит, а в действительности это провокация, когда мешки с мусором были брошены на ливневку, — нужно не молчать, а говорить об этом, чтобы жители понимали, с кем мы имеем дело», — резюмировала глава.

Напомним, в дождливые дни дороги и переходы в Челябинске могут превратиться в затопленные участки. Так, в центре города горожане после ливня вынуждены были идти босиком.