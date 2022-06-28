Мэрия Челябинска будет заявлять в полицию на горожан, засоряющих ливневки

В администрации города пообещали предавать такие ситуации огласке

Администрация Челябинска выступила с заявлением по поводу провокаторов, которые намеренно могли закрыть ливневки в городе, чтобы в сильный дождь произошел потоп. Теперь подобные случаи будут фиксировать, а всю «доказательную базу» собирать и отправлять в полицию, сообщили 28 июня в пресс-службе мэрии.

«Такое поручение глава города уже дала ответственным за содержание сетей. И злоумышленники будут нести ответственность перед жителями Челябинска по всей строгости закона», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе администрации Челябинска отметили, что проблемы с сетями ливневой канализации есть, но они решаются.

«МБУ „ЭВИС“ обслуживает порядка 13 тысяч колодцев и более 250 километров сетей ливневой канализации. А все новые дороги, которые строятся в Челябинске с 2019 года, в обязательном порядке включают в себя обустройство ливневых коллекторов», — добавили в мэрии.

Напомним, накануне в ходе аппаратного совещания в администрации города Наталья Котова обратила внимание своих замов на потопы на дорогах, которые образуются во время ливней. Мэр рекомендовала проверить места подтоплений, чтобы запланировать ремонт на необходимых участках, а также призвала рассказывать о случаях, когда ливневку закрывают специально.