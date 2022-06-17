Из-за прошедшего ливня люди вынуждены ходить босиком по центру Челябинска

После дождя ливневая канализация не справляется с потоком воды

В Челябинске в пятницу, 17 июня, на город обрушился дождь. Кратковременный, но обильный, он успел подпортить настроение пешеходам. Теперь в центре города челябинцы перепрыгивают через огромные лужи, а некоторые даже вынуждены идти босиком, чтобы не испортить обувь. Корреспондент ИА «Первое областное» поделился самыми яркими кадрами последствий дождя.

В Челябинске сегодня, как и обещали синоптики, прошел дождь. Осадки были достаточно сильными и сбили жару. Однако влага доставила неудобства горожанам: пешеходам и автомобилистам пришлось преодолевать лужи.

Некоторые горожане вынуждены были переходить дорогу босиком, чтобы не испортить обувь в воде.

«В центре города коллапс. На улицах Карла Маркса и Труда пешеходам невозможно пройти проезжую часть. Проблема в неправильно спроектированных ливневках», — передает ИА «Первое областное» очевидец.

Напомним, в комитете дорожного хозяйства города ежедневно отчитываются о работе подрядчиков по содержанию дорог, в том числе и по очистке ливневых канализаций.

Несколько недель назад глава Наталья Котова распорядилась оборудовать ливневками переход на набережной реки Миасс. В администрации города отметили, что меры помогут устранить место подтопления на пешеходном переходе на пересечении ул. Красной и набережной реки Миасс.



В комитете дорожного хозяйства города сообщили, что в оперативном порядке МБУ «ЭВИС» ликвидирует места подтопления после сильного дождя. На участки с широкими улицами выехали бригады с насосами для откачки воды с дорог. В комитете также напомнили, что жители города могут круглосуточно обратиться в службу в случае подтопления улиц и дорог по телефону: +7 (351) 727 - 46 - 26.