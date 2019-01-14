/ ГАИ Челябинска перешла на усиленный режим работы

Инспекторы ГИБДД помогают дорожным службам в уборке дорог.

На усиленный режим работы в связи со снегопадом и ухудшением погодных условий в городе перешла госавтоинспекция Челябинска. Как рассказал нашему сайту начальника отделения ПБДД ГИБДД УМВД России по г. Челябинску Андрей Шерстобитов, сотрудники полиции создают все условия для оперативных выездов на место оформления ДТП.

В целях предупреждения заторовых ситуаций, возникших из-за ДТП и состояния проезжей части, на дороги города Челябинска выведены дополнительные экипажи ДПС. Инспекторы ГИБДД помогают дорожным службам в уборке дорог. Экипажи ДПС сопровождают колонны снегоуборочной техники для беспрепятственного и приоритетного проезда по всем городским улицам. — рассказал сайту «Первый областной» Андрей Шерстобитов.

Напомним, сегодня, 14 января, пробки в областной столице достигли 10 баллов из-за непрекращающегося снегопада. Заместитель главы по дорожному хозяйству Владимир Алейников отметил, что ситуация находится под контролем.

На данный момент пробки в Челябинске оцениваются в 4 балла, а снегопад прекратился.