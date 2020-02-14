В Челябинске состоялся благотворительный вечер «Добрые сердца»

Собранные средства направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

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«Добрые сердца» собираются вместе уже в 8-й раз. Влиятельные персоны региона со своими командами подготовили творческие номера. Так Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина примерила на себя роль художника и представила с коллегами номер, посвященный грядущему юбилею Великой Победы.

«Это для меня необычный номер, я больше привыкла выступать с докладами, чем с творческими номерами. Благодарна своим коллегам, что они меня поддержали», — рассказала Ирина Буторина.

В благотворительном концерте для фонда «Родная» принял участие и первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, которому ранее уже доводилось играть в благотворительных спектаклях. Сегодня он исполнил песню «Волшебники».

«Будем надеяться, что все наши „волшебники“ постараются сегодня сделать чудо», — сказал Николай Дейнеко.

В числе «Добрых сердец» оказалась и супруга губернатора региона Ирина Текслер.

«Я удивилась, насколько на Южном Урале развиты традиции благотворительности, сколько здесь неравнодушных и добрых людей», — отметила Ирина Текслер.

В минувшем году «Добрые сердца» отправили в фонд «Родная» почти 630 000 рублей, деньги помогли двадцати детям города и области в лечении тяжелых болезней.