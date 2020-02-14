124 тысячи собрали для Матвея Зинчука на благотворительном боулинге

В турнире победила команда медиахолдинга ОТВ.

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В Челябинске завершился благотворительный турнир по боулингу. Участники собирали средства на лекарства для трёхлетнего Матвея Зинчука. У мальчика лейкоз.

В соревнованиях приняли участие 12 команд. Заявились агрохолдинг «Чебаркульская птица», Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний, партия «Единая Россия», медицинский центр «Сакура», «Росжелдорпроект», агентство недвижимости «DAN-Invest», cтраховая компания «MetLife», охранное предприятие «Медведь», а также представители модельного бизнеса «Модель 35», школы искусств № 3 и Правительства региона. Команду выставил и медиахолдинг ОТВ, который в итоге одержал победу в символическом противостоянии.

«Мы не могли пройти мимо. Мы все обычные люди, у нас есть семьи, дети, родители. Вопрос онкологических заболеваний может так или иначе коснуться каждой семьи. Мы стараемся помочь, чем можем», — рассказал генеральный директор медиахолдинга ОТВ Олег Гербер.

Матвей сейчас находится в клинике в Санкт-Петербурге. Его ждёт трансплантация стволовых клеток от донора. Им будет папа мальчика. Это шанс ребёнка на выздоровление. Но к операции надо подготовиться. Для этого необходимы химиопрепараты. Стоят они 354 460 рублей. Купить их семье нужно самостоятельно. Как и оплатить билеты на самолёт и проживание в северной столице. Помочь родителям Матвея решили в благотворительном фонде «Искорка» и организовали турнир.

«За боулинг мы собрали пока что по приблизительным подсчетам 124 тысячи рублей. И есть компания, которая дала ещё 200 тысяч. Получается, вся сумма есть. Матвею лекарство будет», — сообщила Наталья Широкова, руководитель событийных мероприятий «Искорка Фонд».

Сейчас Матвей проходит обследование. По его результатам назначат дату трансплантации.