Девочке с диагнозом «Фокальная структурная эпилепсия» требуется помощь

Малышку забрали в семью, где уже есть ребенок с тяжелым заболеванием, из детского дома.

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История Лены Соловьевой начиналась, как настоящая сказка: здоровую девочку забрали из детского дома в семью, где уже есть несколько детей. Но сказка продлилась недолго, спустя несколько дней у малышки обнаружили тяжелое заболевание.

«Я лежала со своей дочерью Маргаритой в больнице. С нами лежали такие же дети-отказники. Именно тогда стали возникать мысли, что можно помочь еще какому-то ребенку, но тогда это было невозможно, так как состояние Маргариты было тяжелое», — рассказывает многодетная мама Виолетта Спешилова.

Позже именно она забрала из детского дома трехмесячную Лену, которой поставили диагноз «Фокальная структурная эпилепсия». Терапия противосудорожными препаратами девочке не помогает, для того, чтобы стабилизировать ее состояние, ей необходимо принимать гормональный препарат. Из-за его приема девочка не может развиваться нормально: она не ходит, не говорит и не может даже сфокусировать взгляд. Без приема этого препарата девочка может погибнуть.

Для того, чтобы помочь Лене, необходимо обследование в немецкой клинике, поскольку медцентры в России не в состоянии помочь ребенку. Но средств у семьи, в которой растут два больных ребенка, не хватает. Поэтому родители Лены Соловьевой обратились за помощью.

Если у вас есть желание и возможность помочь семье Лены, вы можете отправить смс с суммой пожертвования на номер 9112, средства будут списаны со счета вашего мобильного телефона.