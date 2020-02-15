Более одного миллиона собрали «Добрые сердца» в Челябинске

Все вырученные средства пойдут на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.

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В восьмой раз в Челябинске собрались «Добрые сердца». Это благотворительный вечер, куда приходят влиятельные в регионе люди, политики и бизнесмены. У них всего одна цель — собрать средства для помощи детям. И героями этого вечера стали 13-летний Артём Муртазин из Челябинска, 10-летняя Дарья Гайнулина из Сима и 12-летний Степан Попов из села Томинского.

Все они являются подопечными фонда «Родная», который старается помогать именно юным южноуральцам в борьбе с их недугами. А сами «Добрые сердца» проводятся за счёт спонсоров и партнёров. Поэтому все вырученные средства отправляются непосредственно к детям, никаикх организаторских сборов не предусмотрено. Отмечалось, что каждый гость мог приобрести лотерейный билет и выиграть какой-нибудь приз.

«Очень рады, что первые люди Челябинской области посетили этот вечер. Нам удалось собрать 1 миллион 25 тысяч рублей. Это минимальная сумма, которая была нужна нашим героям. Плюс, есть также средства, чтобы какое-то время ещё потом помогать детям. А также одна семья согласилась взять на полное попечение одного из ребят», — рассказали корреспонденту «Первого областного» в фонде «Родная».

Также на вечере проводился аукцион, лотами которого стали гитара с автографом Олега Митяева, антикварная кукла и клюшка Николая Макарова. Все лоты были выкуплены по 100 тысяч рублей.

К слову, в прошлом году на лечение тяжелобольных детей «Добрые сердца» собрали чуть более 628 тысяч рублей. Тогда фонд «Родная» смог помочь детям оплатить дорогостоящие медикаменты, курсы реабилитации, приобрести медтехнику.