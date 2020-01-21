«Лица старого Челябинска» увидят горожане

Выставка старинных фотографий состоится в Центральном ПКиО.

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5 февраля на главной аллее челябинского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина откроется историческая выставка «Лица старого Челябинска». На ней будут представлены редкие фотографии челябинских фотографов, сделавших снимки как горожан, так и известных людей в конце XIX — начале XX века.

«Фотографии вековой давности — это настоящие произведения искусства, они выполнены на высоком техническом уровне и прекрасно сохранились. Портреты наполнены множеством деталей, признаков своей эпохи, а потому их можно долго разглядывать»,— говорит куратор выставки и заместитель директора областного государственного архива Николай Антипин.

На выставке можно будет увидеть работы таких фотографов, как В. Г. Половников и Ф. Т. Катаев, а на снимках — известные для того времени семьи Бейвелей, Колбиных, лица инженеров, педагогов и обычных людей, привлекших внимание фотографов своей необычной внешностью или модной одеждой.

Когда все эти ценные редкие фотографии хранились в различных семьях, а теперь — в Объединенном государственном архиве Челябинской области. Сотрудники учреждения относятся к ним очень бережно и призывают всех жителей города приносить старые фотографии в архив, если им нет места в доме. Там за ними будет надлежащий уход, и жить они, а значит, и память, будут долго.