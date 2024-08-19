В Челябинске сняли фильм «Уральский Эдем» о монастырской заимке «Плодушка»

Его тизер уже вирусится по миру

Тизер фильма о монастырской заимке «Плодушке», снятого командой из Челябинска, завирусился в Поднебесной. С чем связан такой интерес к «Уральскому Эдему», мы узнали у руководителя продакшена «Stories for You» Сергея Спиридонова.



В китайском Тик-Токе пользователи активно делятся тизером фильма.



«Китайцы вообще любят русскую культуру. Им все это интересно. Плюс тизер сделан динамично с точки зрения времени и монтажа. И в нем очень много храмов - это тоже привлекает. У нас на площадке на одной из сцен был фотограф из Китая. Он, наверное, посчитал нужным, что надо это все у себя разместить. Где-то с товарищами поделился, и вот оно полетело», — рассказывает Сергей Спиридонов.

Работа над документальным фильмом длилась около трех месяцев.



«Когда поступило предложение снять об фильм о "Плодушке", мы начали погружаться в историю. Само по себе место очень интересное. Многие челябинцы, например, не знают, что оно существует. Я сам не знал», — делится Сергей Спиридонов.

Основная аудитория, на которую ориентировались создатели фильма, — это дети. Поэтому команда решила привлечь детей для съемок фильма, чтобы они были задействованы в различных игровых сценах.



«Задача стояла, чтобы 170 лет истории уместить в 20 минутах. Чтобы дети смогли усидеть все это время, соответственно и подача для детей должна была быть другая», — отмечает Сергей Спиридонов.

Пригласили поучаствовать в съемках и участников молодежного кинофестиваля «Молоко».



«Мы рассказали историю "Плодушки" с момента образования монашеской общины в 1850-х годах по сегодняшний день. Рассказали так, чтобы дети поняли, какие события здесь происходили, как себя вели монахи, что происходило с монастырем в царское время, во время революции, во время Великой Отечественной войны, в поствоенный период и что монастырь представляет из себя сегодня», — делится Сергей Спиридонов.