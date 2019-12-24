В Челябинске снова снег: горожан просят не мешать уборке

Сотрудники ГИБДД помогают коммунальщикам расчищать дороги.

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Ночью Челябинск снова засыпало снегом. Сегодня утром как на главных магистралях, так и на небольших дорогах возникли небольшие заторы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность дорог на 8:15 оценивается в 8 баллов. Однако в целом, сообщают горожане, ситуация лучше той, что была в выходные — дороги в проезжем состоянии. Рассказываем, где на данный момент есть затруднения.

Так, в нескольких местах загружен проспект Ленина: на отрезке от улицы Танкистов до Героев Танкограда и на участке, близком к улице Российской. Сильно загружен отрезок на улице Худякова в сторону Шершнёвского кладбища. На улице Блюхера от Омской и до Сони Кривой тоже трудно проехать. Несколько участков забиты на Свердловском проспекте и на проспекте Победы. На улицах Труда, Северо-Крымской и Партизанской тоже пробки.

Сотрудники Госавтоинспекции уже с вечера оказывают содействие дорожным коммунальным службам в очистке города от снега и призывают жителей по возможности пересесть на общественный транспорт и не мешать уборке дорог.

«На улицах города дежурят дополнительные экипажи ДПС, которые сопровождают снегоуборочную технику для беспрепятственной работы по очистке дорог от осадков. Владельцев автомобилей Госавтоинспекция просит не оставлять автомобили на обочинах, так как они мешают нормальной работе снегоуборочной техники. При приближении колон снегоуборочной техники водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и пропускать технику»,— напомнили в Госавтоинспекции Челябинска.

Отметим, сегодня, 24 декабря, по данным Гидрометцентра, небольшой снег в Челябинске продолжит идти.