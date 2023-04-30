В Челябинске снимают короткометражку о бойцах Уральского добровольческого танкового корпуса

Для реконструкции штурма Львова авторы используют действующий танк Т-34

В Челябинске снимают короткометражный фильм «”Черные ножи” — гроза Европы» о бойцах Уральского добровольческого танкового корпуса. Для большего погружения зрителей авторы планируют соединить кадры, снятые на камеру, и ролики, созданные при помощи нейросети. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал на одной из съемочных площадок.

В эту субботу авторы фильма взялись за реконструкцию освобождения уральскими танкистами Львова в 1944-м. В съемках помог Челябинский тракторный завод. Предприятие разрешило воспользоваться локацией на своей территории и предоставило танк Т-34 вместе с водителем. 80-летняя техника не может стрелять, но двигается бодро.

Картинка в объективе камеры простая, но понятная: полуразрушенное здание, по грязной дороге едет танк. Окруженные дымом, создаваемым за кадром генератором, от укрытия к укрытию передвигаются пехотинцы. Эту сцену прогоняют раз за разом. Сначала репетиция, затем съемка с одного ракурса, потом с другого, а тут неожиданно ошибку заметили — люк у водителя танка приоткрыт. Так в бой не шли — нужно переснять. На работы в эту субботу у команды выделено время с 9 до 19 часов.





Массовкой в роли пехотинцев стали студенты Челябинского юридического колледжа. Для ребят нашли аутентичную форму, а также охолощенное оружие 1941-1944 годов выпуска: дым и звук выстрела есть, но пуля из ствола не вылетает. Студенты, носившие современное военное снаряжение, поделились, что в одежде времен Великой Отечественной, как ни странно, удобнее. Но в практичности она, конечно, проигрывает, да и бронежилета нет.

«Многие сейчас забывают то время. Это была кровопролитная война, о ней нужно знать. А когда ты еще и в съемках сам участвуешь, ты можешь лучше понять, насколько это были тяжелые события», — поделился один из студентов.





Сегодня далеко не первый съемочный день. Ранее, к примеру, снимали более личные сюжеты о том, как уральцы, жившие в тылу, находили в себе силы и шли записываться добровольцами. По словам продюсера фильма Романа Грибанова, это картина одновременно и о личном подвиге каждого солдата, и о героизме народа. Причем, как в 1943-м танковый корпус был создан на добровольные пожертвования, так и фильм снимают на собранные на краудфандинге деньги и при помощи предприятий. Распространяться фильм будет бесплатно.

«Раздадим всем желающим, выложим в сообщества. У меня задача не регистрировать права, а, наоборот, раздать всем пиратам, чтобы они показывали. О заработке речи не идет. 80 лет назад наши предки собрали этот корпус исключительно на народные пожертвования, танки заводчане делали сверх плана. И мы хотим сделать примерно то же самое, взяли на себя задачу осветить эту историю», — поделился продюсер фильма Роман Грибанов.





На краудфандинге — сборе в интернете — удалось собрать около 17 тысяч. Но большую часть необходимого бесплатно дают разные челябинские компании.

Роман Грибанов также отметил, что аудиторией фильма преимущественно должна стать молодежь. Картинку стараются делать современной. Некоторые спецэффекты делают классическими методами — дымовыми шашками, генераторами, петардами. Но для дорисовки будут применять и нейросети. Работы по съемке и монтажу закончатся к сентябрю.