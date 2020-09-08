Дополнительный иностранный язык появился в школах Челябинской области

Мера необходима из-за федерального образовательного стандарта.

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В школах Челябинской области вводят второй иностранный язык. Как правило — Немецкий. Нововведение повергло учеников и их родителей в шок, больше всего переживают девятиклассники, посколько им нужно готовиться к экзаменам в момент когда дают дополнительную нагрузку. Одним из таких учеников стал Юрий Брагин. Школьник обрадовался дополнительной нагрузке, в виде Английского языка, в отличии от своих одноклассников.



«Они говорят, что немецкой группе это еще может пригодиться, а английская группа сопротивляется не хочет учить немецкий, говорят им это не нужно по жизни»,— рассказал «Первому областному» девятиклассник Юрий Брагин.

Школьника в тяге к языкам поддерживает мама. Ирина Брагина рассказала, что учить второй язык её сын хотел давно и даже просил нанять репетитора по Английскому.

«Он начал жаловать что у него не хватает знаний и для того чтобы это всё усовершенствовать он попросил у меня дополнительно заниматься в центрах. Я знаю что есть стандарт, что школы должны давать иностранный язык. тем более ребенок желает»,— отметила Ирина Брагина.

Однако не все родители поддержали введение дополнительного языка. Особенно забеспокоились родители девятиклассников 73-й школы Челябинска. Однако введение уроков — вынужденная мера, говорит заместитель директора учебного заведения Татьяна Васильева.

«Введение второго иностранного языка — обязательно! иначе аттестаты которые получат дети — нелегитимны. Можно его было ввести конечно раньше, школа могла бы ввести раньше когда были бы созданы все условия»,— подчеркнула заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 73 Татьяна Васильева.

Помимо иностранных языков в расписании детей появились родной язык и литература. Этого требует федеральный государственный образовательный стандарт.

«У образовательной организации было право вводить или не вводить предмет. А в последнее время были уточнения, и второй иностранный язык должен быть обязательно в каждой школе, в любой период обучения школьников с пятый по 9 класс»,— добавила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Добавим, в этом году второй иностранный язык ввели из-за образовательного стандарта. Для обучения детей в школы будут набирать учителей. Кроме того, Новому иностранному языку будет уделено всего два занятия в неделю. Один по расписанию, другой — в качестве факультатива.