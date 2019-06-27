/ 579 зданий в Челябинске останутся без горячей воды в четвертый этап опрессовки

Известен список адресов, попадающих под волну отключения.

Третий этап опрессовки завершится 9 июля, но Челябинск уже готовится к четвертой волне отключения горячей воды. Она затронет 508 жилых домов, 39 детских садов, 18 учебных заведений и 14 лечебных учреждений. В четвертый этап опрессовки входят частично Калининский, Курчатовский и Центральный районы города.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Четвертый этап опрессовки будет действовать со 2 по 16 июля.

Адреса отключения:

Калининский район

Курчатовский район

Центральный район

Локальные источники теплоснабжения