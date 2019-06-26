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сегодня в 13:36
В Челябинске нескольких человек сбили в массовом ДТП на Комсомольском проспекте
Очевидцы сообщили подробности аварии.
/ Опрессовка в одном из районов Челябинска продлена еще на несколько недель

Опрессовка в одном из районов Челябинска продлена еще на несколько недель

Горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах целый месяц.
сегодня в 14:34
  |  Общество

В Металлургическом районе Челябинска продлили срок проведения опрессовки. Гидравлические испытания в северной части района начались еще 13 июня, закончиться они должны были 27 числа. Но помыться без кастрюль и тазиков жителям ЧМЗ удастся еще нескоро, опрессовку продлили до 11 июля.

В связи с выводом во внеплановый ремонт тепловых сетей, в соответствии с Постановлением Правительства от 6 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», срок проведения опрессовки продлевается до 11 июля. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.
Напомним, что предыдущее продление срока опрессовки стало поводом для проверки теплоэнергетической компании прокуратурой, поскольку по закону срок проведения гидравлических испытаний не должен превышать 2 недели.

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Комментарии

Анастасия Смирнова
18:13, 26.06.2019
Слов нет, одни маты
Ольга Плотарева
15:21, 26.06.2019
Редиски
Кот
14:40, 26.06.2019
Какой котик -.-

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