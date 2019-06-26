/ Опрессовка в одном из районов Челябинска продлена еще на несколько недель

Горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах целый месяц.

В Металлургическом районе Челябинска продлили срок проведения опрессовки. Гидравлические испытания в северной части района начались еще 13 июня, закончиться они должны были 27 числа. Но помыться без кастрюль и тазиков жителям ЧМЗ удастся еще нескоро, опрессовку продлили до 11 июля.



В связи с выводом во внеплановый ремонт тепловых сетей, в соответствии с Постановлением Правительства от 6 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», срок проведения опрессовки продлевается до 11 июля. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Напомним, что предыдущее продление срока опрессовки стало поводом для проверки теплоэнергетической компании прокуратурой, поскольку по закону срок проведения гидравлических испытаний не должен превышать 2 недели.

